Seconde case a disposizione di medici, infermieri e forze dell’ordine: l’iniziativa di Happy Holiday Homes

Liguria. Seconde case messe gratuitamente a disposizione di medici, infermieri, membri delle forze dell’ordine che da settimane sono al lavoro in prima linea per arginare la diffusione del coronavirus. E’ questa l’iniziativa lanciata da Happy Holiday Homes, società che da 15 anni si occupa della gestione e delle commercializzazione di case vacanza.

Happy Holiday Homes ha la propria base operativa a Lugano e agenzie ad Alassio, Forte dei Marmi, a Desenzano sul Garda, a Chamonix, a Livigno, a Riva del Garda.

Anche per cercare di andare incontro alle esigenze da quanti (in ambito sanitario e non solo) si adoperano con impegno e dedizione per contrastare la pandemia nel nostro paese e non solo, l’azienda ha deciso di dare il proprio contributo concedendo in uso gratuito ad infermieri, medici e membri delle forze dell’ordine i propri alloggi: nel savonese gli appartamenti a disposizione sono oltre 50.

“Visto il periodo di massima allerta sanitaria mondiale, vogliamo essere solidali e di supporto nei confronti di tutte le persone che quotidianamente affrontano e contribuiscono nella gestione di questa crisi – spiegano dall’azienda – Per questo motivo, da subito, tutti coloro che appartengono a queste categorie avranno la possibilità di poter usufruire gratuitamente degli appartamenti arredati e completi di tutti gli accessori, che gestiamo in diverse aree di Italia, Svizzera e Francia”.

“Sappiamo quanto sia facile il contagio e tutti coloro che vorranno usufruire del nostro contribuito per poter percorrere meno strada o tutelare le proprie famiglie, saranno i benvenuti”, concludono da Happy Holiday Homes.