Scomparsa di Antonio Chirivì, il cordoglio della Baia Alassio Calcio

Alassio. La Baia Alassio Calcio è vicina al presidente della San Filippo Neri Neri e gli esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa del papà Antonio.

“L’amicizia con Alessandro Chirivì risale ai tempi in cui era presidente della Baia del Sole – dichiara Andreino Durante, presidente della Baia Alassio -, il nome che avevamo prima della fusione con l’Alassio Sport Club, e in quel periodo abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare suo papà Antonio per la sua disponibilità e gentilezza: lo avremo sempre nel cuore. Condoglianze ad Alessandro e a tutta la famiglia Chirivì”.