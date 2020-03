Scomparsa del professor Giovanni Serafini, la parlamentare Foscolo: “Grossa perdita per la nostra comunità”

Pietra Ligure. “Una grossa perdita per tutta la nostra comunità. Ci lascia un grande professionista, un punto di riferimento e un’eccellenza della nostra città, conosciuto e stimato a livello regionale e nazionale. Mi unisco al dolore di tutti i suoi cari in questo triste momento”.

Lo dichiara Sara Foscolo, parlamentare della Lega, commentando la notizia della scomparsa di Giovanni Serafini.

Definito da chi ben lo conosceva “medico insigne e uomo di grande valore”, dal 2000 al 2005, Serafini è stato direttore del Dipartimento di Scienze Diagnostiche proprio al Santa Corona, comprendente, oltre la Radiologia, la Neuroradiologia, la Medicina Nucleare, il Laboratorio Analisi, l’Anatomia Patologica, l’Immunoematologia ed il Centro Trasfusionale.

Dal 2005 al 2016, poi, è stato direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini comprendente Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Nucleare e con aggregato il Servizio di Fisica Sanitaria.

È stato anche professore e docente presso l’Università degli Studi di Genova nonché membro del Consiglio Direttivo della sezione di Radiologia Urogenitale della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) e membro della Società Europea di Radiologia e della Società Europea di Radiologia urogenitale.

Serafini, infine, è stato autore di oltre 150 pubblicazioni su riviste in lingua italiana, francese ed inglese.

Il funerale si terrà sabato 7 marzo alle 15 nella piazza della basilica di San Nicolò Pietra Ligure, partendo dalla vecchia chiesa parrocchiale (in piazza La Pietra) dove la salma giungerà venerdì 6 in tarda mattinata. Dopo la funzione la cara salma proseguirà per l’ara crematoria.

Serafini lascia la moglie Nicoletta, i figli Alessandro, Tolomeo e Carolina, i nipoti, i cognati.