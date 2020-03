Sciopero Piaggio Aero, PCI: “L’azienda chiuda immediatamente la produzione”

Villanova d’Albenga. Il Partito Comunista Italiano interviene in merito alla vicenda della Piaggio Aero di Genova e Villanova d’Albenga, i cui lavoratori saranno in sciopero domani, lunedì 30 marzo, per difendere il loro diritto alla salute.

“Da settimane ormai – dicono i portavoce del PCI – come partito sosteniamo che la salute venga prima del profitto e che tutte le aziende non strategiche, non di importanza per la salute e per l’approvvigionamento di beni alimentari o servizi per la sanità debbano chiudere la produzione per difendere i loro lavoratori dal rischio di contagio da Covid-19”.

“Questa pandemia sta dimostrando come la vita dei lavoratori e delle lavoratrici valga meno del profitto per il capitale, e quanto velocemente il diritto alla salute diventi negoziabile davanti al rischio di perdere il guadagno -. Il PCI, vicino agli operai in lotta, si unisce alle Rsu ed alle segreterie di Fim-Fiom-Uilm nel chiedere alla Prefettura ed all’azienda di rivedere la propria decisione e chiudere immediatamente la produzione” concludono.