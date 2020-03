Sbarco “blindato” Costa Luminosa a Savona, Rixi (Lega): “Necessario potenziare la sanità marittima”

Regione. “Nel decreto Cura Italia al capitolo sanità chiediamo con forza che sia specificato, al più presto, un rafforzamento importante della sanità marittima, in carenza cronica di personale e che oggi va potenziato in tempi brevissimi, come chiediamo da tempo”. A comunicarlo, in una nota, è il deputato della Lega e responsabile nazionale delle infrastrutture Edoardo Rixi.

“Il caso della Costa Luminosa – spiega Rixi – che dovrebbe arrivare nelle prossime ore nell’home port di Savona con duemila persone a bordo, tra passeggeri e personale, deve fare riflettere, ma soprattutto necessita di interventi i tempi brevissimi. Da quanto risulta, infatti, la nave Costa rischia di essere messa in quarantena nel porto ligure con un effetto deflagrante sul sistema sanitario regionale”.

“Bisogna subito correre ai ripari e avviare azioni di intervento con nuovo personale che possa supportare quello del sistema sanitario ligure, già al massimo del proprio stress. Nelle prossime ore, non solo arriverà la Luminosa, ma è previsto anche quello della Costa Pacifica con circa 2500 passeggeri e il traghetto Gnv Cristal, entrambi nel porto di Genova”, conclude Rixi.

