Savona, l’ospedale San Paolo piange la scomparsa di Gianni Lacirignola

Savona. Il mondo della sanità savonese e l’ospedale San Paolo di Savona in primis piangono la scomparsa di Gianni Lacirignola, ex dipendente dell’ufficio tecnico di Asl 2 da un anno circa in pensione.

Durante la sua carriera, lunga 35 anni, si è occupato della manutenzione degli impianti telefonici e elettrici dell’ospedale savonese.

L’uomo, di 62 anni, era ricoverato da diversi giorni proprio al San Paolo nel reparto di rianimazione.

Le sue grandi qualità umane lo hanno reso stimato ed apprezzato da tutti i suoi colleghi.