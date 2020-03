Savona, la pizzeria deve chiudere e dona le pizze al Pronto Soccorso del San Paolo

Savona. “Ai nostri angeli con il camice, GRAZIE!”. Una fotografia, che ritrae delle pizze pronte per essere infornate, e poche semplici parole. Semplici come i gesti più belli, quelli che vengono dal cuore. E’ la storia Instagram pubblicata ieri dalla pizzeria Bella Napoli di Savona che, in seguito al decreto del Governo sul Coronavirus, ha deciso di chiudere temporaneamente in attesa che passi l’emergenza. E di regalare tutte le pizze avanzate agli infermieri e ai medici del Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Il “dono” è giunto regolarmente a destinazione, come testimonia un altro messaggio social, questa volta della coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso. “Grazie da parte di tutti noi alla Pizzeria Bella Napoli di Savona – scrive – che stasera ci ha omaggiato di pizze e pastiera… e alla Pizzeria Da Diego di Albissola Marina per le pizze offerte l’altra sera… In questo momento difficile ci avete fatto un immenso piacere”.

Il messaggio è rimbalzato sulle pagine savonesi ed è stato infine ripreso da Asl 2, che sulla sua pagina ufficiale ha approfittato del bel gesto per ringraziare sia le pizzerie, sia i “ragazzi in camice” che da giorni non si risparmiano.