Savona, la città della Torretta protagonista della nuova puntata di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”

Savona. Venerdì 20 marzo alle 21.10, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre – SKY: canale 160 e 161 (+1) – TIVÙSAT: canale 31), va in onda la puntata di Cake Star-Pasticcerie in sfida, registrata a Savona alle fine dello scorso settembre.

Il format è giunto alla terza edizione e, oltre ai dolci, è un’ottima occasione per mostrare le bellezze del nostro Paese.

Le gag dei conduttori, lo chef Damiano Carrara e l’attrice Katia Follesa, sono state registrate al porto, vicino alla statua del marinaio di Renata Cuneo, e insieme alla squadra di pallanuoto Rari Nantes, mentre per la parte finale della puntata è stato allestito il set a Palazzo del Commissario nella fortezza del Priamar. In quella occasione avevo donato ai conduttori due piatti in ceramica artigianale bianco blu in ricordo di questa puntata”, commenta l’assessore alla cultura e turismo Doriana Rodino.

“Ringrazio gli amici di Magnolia, società di produzione tv, che hanno accolto il mio invito a venire a Savona aiutandomi nella sfida di fare promozione turistica del territorio senza avere fondi a disposizione – conclude l’assessore alla cultura -. I normali dati di share parlano di mezzo milione di telespettatori a puntata ma credo che questa volta ce ne saranno molti di più. Ringrazio anche tutti i pasticceri che si sono messi in gioco.”

Il video promozionale della puntata si può vedere sui canali social (Facebook e Instagram) di Real Time. La puntata intera si potrà poi vedere in replica e sarà disponibile online sul sito https://it.dplay.com/realtime/cake-star/ .