Savona. Sono in miglioramento le condizioni di Daniel Varaldo, il giovane rimasto ferito in modo grave ieri in un incidente stradale sull’Aurelia tra Savona e Albissola all’altezza dello svincolo per l’ospedale San Paolo.

Il ragazzo, 23 anni, impegnato in una consegna come rider di Deliveroo, procedeva da Albissola in direzione Savona quando ha centrato in pieno una vettura che, proveniente dalla zona dell’ospedale, si stava immettendo sull’Aurelia. Un urto violentissimo che lo ha proiettato ad alcuni metri di distanza. Nell’impatto ha riportato una grave lesione ad una gamba e la frattura della mandibola.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e del 118. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia municipale, che ha svolto i rilievi e gli accertamenti del caso per stabilire se alla base dell’incidente ci fosse una mancata precedenza da parte della vettura o, al contrario, un sorpasso azzardato da parte del 23enne savonese.

Il giovane, nelle ultime ore, è stato trasferito da Rianimazione a Traumatologia. “Le sue condizioni sono il lento ma costante miglioramento – fanno sapere dall’ospedale – ma la lesione alla gamba è seria, avrà davanti a sé un lungo periodo riabilitativo”. Ore di apprensione non solo per i familiari ma anche per amici e compagni di squadra: Daniel è infatti il portiere del Santa Cecilia, squadra di Albissola Marina militante in Seconda Categoria girone B.