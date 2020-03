Savona, incendio di una baracca in via Cimavalle

Savona. Si è sviluppato questo pomeriggio intorno alle 16 un incendio in una baracca in località La Sciocca a Savona.

I vigili del fuoco del distaccamento savonese sono intervenuti in via Cimavalle per un rogo che fortunatamente non ha causato alcun ferito, interessando solo una baracca.

L’intervento si è concluso con lo spegnimento dell’incendio e le operazioni di bonifica.