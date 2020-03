Savona, il sindaco: “Indicazioni aggiornate sulle chiusure e sugli aiuti per le imprese locali”

Savona. A seguito dei decreti del presidente del consiglio dei ministri dell’8 e del 9 marzo, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio invita “la cittadinanza a comunicare con gli uffici comunali tramite e-mail o telefono, come da indirizzi e recapiti telefonici pubblicati online sul sito istituzionale, e a recarsi presso i suddetti uffici solamente per le pratiche urgenti ed indifferibili o per scadenze/adempimenti previsti dalla Legge, negli orari di apertura al pubblico, prioritariamente su appuntamento”.

Per quanto riguarda i luoghi culturali, è stata decretata la chiusura del teatro Chiabrera, dei musei civici, della biblioteca civica, delle Officine Solimano, delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido; delle sale del Palazzo Civico per eventi aperti al pubblico già oggetto di concessione, di piscine, palestre e centri sportivi, fatta eccezione per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Inoltre, è prevista la limitazione sia oraria che delle modalità di erogazione dei servizi di sportello, ossia:

– secondo gli orari indicati sul sito istituzionale per ogni tipologia di sevizio, stabiliti da ogni dirigente dell’amministrazione tenendo conto delle indicazioni;

– mediante contingentamento degli ingressi, tali da non consentire la compresenza di più di un utente per singolo sportello, con il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

– regolamentando l’accesso con ammissione esclusivamente su appuntamento, come da sopra riportato invito alla cittadinanza.

Ma anche la limitazione delle attività degli organi istituzionali come segue:

– per gli assessorati, sospendendo gli appuntamenti che non abbiano carattere di urgenza od emergenza, favorendo pertanto un riaggiornamento delle proprie agende a cessata emergenza, cui le rispettive segreterie provvederanno secondo le modalità di regolamentazione di accesso e di contingentamento degli incontri sopra indicate per i servizi di sportello;

– per le attività collegiali di Giunta e Consiglio, impregiudicate le prerogative decisionali consiliari a termini di regolamento, favorendo modalità di sedute che garantiscano il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra i singoli amministratori e privilegiando, laddove tecnicamente possibile senza aggravio di spesa, le modalità in streaming rispetto alla presenza di pubblico.

Infine, il Comune di Savona comunica che “sta predisponendo interventi urgenti a sostegno dell’economia locale e sta elaborando un provvedimento per consentire la gratuità dell’estensione del suolo pubblico per poter mettere tavolini fuori dai locali senza il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico temporaneo fino a fine emergenza, nel rispetto delle limitazioni previste nei DPCM permettendo lo svolgimento delle attività evitando da un lato la loro chiusura e nel contempo per dare una risposta ai bisogni dei cittadini”.