Savona, il messaggio su un portone: “Guarda il cielo, qualcuno ti darà la forza”

Savona. Bisogna mettercela tutta, non uscire di casa se non per necessità e non perdere la forza di andare avanti per superare questa emergenza Coronavirus.

E’ questo, in sostanza, il messaggio che un nostro lettore ha fotografato sul portone di un palazzo, mentre rientrava dal lavoro. Messaggio che, a giudicare da come è stato scritto, sembra essere stato scritto da qualche bambino, se non addirittura più persone diverse tra cui alcuni bambini.

“Nei momenti difficili guarda il cielo, e ricordati che c’è qualcuno che non ti abbandonerà mai e ti darà sempre la forza di andare avanti”, recita il testo.