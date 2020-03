Savona. Il decreto firmato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, prevede tra le altre restrizioni anche la sospensione di qualsiasi manifestazione pubblica o evento che preveda l’assembramento di persone. E quindi, fin da ieri, molti savonesi hanno pensato che anche il mercato, oggi, non si sarebbe svolto.

“Una valutazione errata – spiega il comandante della polizia municipale, Igor Aloi – perché il mercato settimanale non rientra nelle manifestazioni o eventi, tanto più di carattere ‘non ordinario’ come citato dal decreto, ma rappresenta una categoria a parte. Lo svolgimento è quindi consentito, a meno di provvedimenti integrativi specifici da parte del sindaco: e un provvedimento simile, di sospensione del mercato, a quanto mi risulta è stato emanato soltanto ad Albissola Marina”.

Foto 2 di 2



Tutto regolare, dunque. In teoria: perché in pratica, questa mattina, gran parte delle strade sono deserte. Uno scenario desolante che ha contribuito ad alimentare l’equivoco in tanti residenti del centro: “Perchè le strade sono chiuse se già si sapeva che il mercato non si sarebbe potuto svolgere?”.

Via Montenotte alle 8.40



“In realtà – chiarisce ancora Aloi – qualche ambulante è regolarmente arrivato. Mentre altri hanno preferito non partecipare oggi per via del maltempo”. Insomma, tra psicosi Coronavirus e allerta gialla, in tanti avranno pensato che oggi “non era cosa”. E così via Guidobono, via Montenotte, piazza del Popolo e tutte le traverse interessate dal mercato sono sostanzialmente deserte, in attesa di bancarelle che per oggi non arriveranno.

Per ridurre il disagio, in questi minuti la polizia municipale sta lavorando per concentrare gli ambulanti presenti tutti nella stessa area (probabilmente via Astengo) in modo da poter riaprire le altre strade nella tarda mattinata.