Savona, il comune sospende le rette degli asili

Savona. Il comune di Savona, come annunciato dal sindaco Ilaria Caprioglio tramite una nota, ha deciso di sospendere le rette degli asili e di posticipare il pagamento della Tari e del Cosap per venire incontro ai propri cittadini, in questo momento di emergenza legata al Coronavirus. Chi avesse invece già pagato, si vedrà rimborsare il denaro versato.

Inoltre, come ha spiegato il sindaco, è stata anche avviata una convenzione con Caritas e Auser per consegnare pasti caldi, medicine e spesa a domicilio a chi ne avesse bisogno.

Per quanto riguarda Tari e Cosap, la prima è stata rinviata di un mese al 16 maggio e suddivisa in quattro rate. La seconda, invece, è stata posticipata al 30 aprile.