Savona Half Marathon, la nuova data: si correrà domenica 14 giugno

Savona. La nuova data per la Savona Half Marathon è già stata stabilità: si correrà domenica 14 giugno.

Gli atleti che avessero già perfezionato l’iscrizione saranno automaticamente iscritti alla gara. In alternativa, sarà data loro la possibilità di congelare gratuitamente l’iscrizione, utilizzando la stessa per l’edizione 2021.

Anche la sesta edizione, che inizialmente era prevista per domenica 15 marzo, proporrà tre diverse competizioni: la Half Marathon, sulla distanza di 21,097 chilometri, mezza maratona di categoria Bronze; la Ten 10k sulla distanza di 10 chilometri; la camminata Family Run di circa 5 chilometri. Tutte partiranno da via Paleocapa, dove arriveranno le due gare; la camminata terminerà in piazza Calabresi.