Savona, gli insegnanti non si arrendono al Coronavirus avviando il progetto “Francesco e Kamil”

Savona. In occasione della festa patronale di Savona, alcuni insegnanti savonesi aderiscono al progetto didattico interculturale “Francesco e Kamil. Un volo di messaggi verso il cielo”.

L’invito rivolto alle famiglie è quello di partecipare all’iniziativa festeggiando la festa patronale, ricorrenza in cui, da diversi anni, i bimbi delle scuole di Savona preparano i loro messaggi e li lasciano volare in cielo dal sagrato del Santuario, con questo progetto.

L’invito recita: “Cari bambini e famiglie, oggi non possiamo lanciare i nostri palloncini (ricordiamoci che sono biodegradabili!) come gli anni scorsi, ma… che ne dite di questa proposta? Scrivere ugualmente il vostro pensiero su un minuscolo pezzo di carta e conservarlo fino al giorno in cui potremmo rivederci e finalmente riabbracciarci a scuola. Organizzeremo un gioioso pomeriggio in allegria tutti insieme, lasciando volare i nostri palloncini”.

Per concludere, gli insegnanti affermano: “In questi giorni ‘così particolari’ che stiamo vivendo, ci piace condividere i pensieri dei rappresentanti delle varie fedi che erano con noi in Duomo a Savona, dal Presepe Multietnico:

«…Siate allegri nella speranza…».

Rm, 12,12

(Maestra Tina Politano – Chiesa Evangelica)

«Ricordati di noi, Signore, nella Tua Misericordia»

(Vescovo Gero – Chiesa Cattolica)

«…Possa ogni alba condurci, di trionfo in trionfo, nel lungo viaggio della vita…»

Rg Veda 1, 113.6

(Shuddhananda, monaca induista)

«…Oh Allah, in Te mi rifugio»

(Zahoor Zargar – presidente della Comunità Islamica Ligure)

«…Abbiate a cuore i vostri amici e tendete loro la mano quando attraversano difficoltà…»

Maestro Daisaku Ikeda

(Amici Buddisti della Soka Gakkai italiana)

«Cari bambini, invito tutti voi a fare una piccola preghiera per tutto il mondo…»

(Padre Giorgio – Comunità Ortodossa Romena di Savona).