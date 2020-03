Savona. È in preparazione in questi giorni la seconda puntata di “Raindogs Poetry Pills”, la rubrica settimanale di poesia che andrà in onda domenica 29 marzo a partire dalle ore 19 sul canale streaming delle Officine Solimano, creato a causa delle recenti misure per permettere alle Officine Solimano di restare vicine al loro pubblico, nonostante le limitazioni diffuse, con una programmazione di cinema, musica, teatro e arte.

Basandosi sul format delle Raindogs Poetry Night, l’appuntamento bimestrale con la poesia recitata, detta e performata del circolo Raindogs dall’apertura nel 2007 e durato fino al 2018, “Raindogs Poetry Pills” vuole essere un tentativo di “restare vicini seppur da lontano” in questa difficile fase di isolamento sociale, di cui ad oggi non si intravede una fine, attraverso interventi in video di poeti e scrittori tramite ciò che più di tutto fa sì che l’essere umano possa continuare a essere umano: le parole.

Foto 2 di 2



Alcuni degli artisti ospiti di questo secondo appuntamento saranno Vera Recanati da Crema, il genovese Roberto Marzano, Fabrizio Raccis dalla Sardegna, la torinese Laura Salvai, Mirko Servetti dalla provincia di Imperia.

L’iniziativa è a cura delle Officine Solimano, consorzio associativo che riunisce Nuovo Filmstudio, la compagnia teatrale Cattivi Maestri e Raindogs House.