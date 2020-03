Savona. Giornata di controlli con il “laser” per la polizia locale di Savona che da questa mattina sta effettuando delle verifiche in via Vittime di Brescia, nei pressi della stazione ferroviaria.

L’azione di controllo, predisposta nell’ambito delle iniziative rivolte alla sicurezza stradale nella città della Torretta, ha portato ad una sanzione salata per un veicolo straniero sottoposto a fermo amministrativo.

Per il conducente un’ammenda da 498.40 euro con obbligo di re-immatricolare il veicolo entro 180 giorni, o in alternativa riportarlo nella nazione di immatricolazione.

Il veicolo, infatti, è stato immatricolato in Ungheria e guidato da una conducente di nazionalità romena che adesso dovrà adempiere alle disposizioni della polizia locale.

Nell’ambito dei controlli gli agenti hanno sanzianato anche tre automobilisti privi della cintura di sicurezza, con conseguente decurtazione dei punti della patente di guida.