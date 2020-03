Savona. Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 11.30, a Savona nella frazione Santuario per un incendio in una baracca nella zona di via Priocco.

Stando alle poche informazioni raccolte, pare che il rogo, che ha generato una densa coltre di fumo nero visibile anche a grande distanza, abbia distrutto interamente la baracca.

Sul posto, proprio in questi minuti, i pompieri che, dopo aver domato le fiamme, seppur non senza difficoltà, stanno eseguendo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.