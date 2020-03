Savona, arrestato il ladro seriale degli autobus

I carabinieri della stazione di Savona hanno tratto in arresto J.M., cittadino bosniaco di 60 anni, residente a Genova, responsabile di numerosi borseggi che si sono verificati negli ultimi mesi sugli autobus di linea a Savona: un vero e proprio incubo per molti anziani, che soprattutto il lunedì, si recavano nel centro città, per far compere al mercato settimanale.

Molti sono stati gli ignari viaggiatori che, rientrati a casa a bordo del bus della linea 5, dopo aver fatto la spesa in centro città, si sono accorti di non avere più il portafogli che custodivano gelosamente nelle proprie tasche o nella propria borsa.

Il malfattore però, questa mattina, è stato fermato dai militari della stazione savonese, che si sono mischiati ai comuni viaggiatori, lo hanno immediatamente riconosciuto, grazie alle numerose descrizioni ricevute e per averlo già denunciato per un recente episodio avvenuto ai danni di una donna 77enne che, al ritorno dal mercato, si era accorta di essere stata derubata del proprio portafoglio contenente denaro e documenti.

L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per la sua identificazione e per verificare il suo coinvolgimento in furti avvenuti nei mesi scorsi: dalle attività di indagine i militari hanno appurato che sul suo conto pendeva un ordine di cattura, dovendo egli espiare una condanna di nove mesi a seguito di una condanna del Tribunale di Genova, sempre per furti e borseggi sugli autobus.

Il malvivente, al termine degli accertamenti dei militari, è stato trasferito nel carcere di Genova Marassi, dove sconterà la sua pena per il reato di furto aggravato e continuato.