Savona, al via le operazioni di pulizia e ripascimento del litorale

Savona. Lunedì 9 marzo inizieranno le lavorazioni di rimozione dei rifiuti spiaggiati sul litorale savonese a seguito degli eventi meteo dello scorso ottobre e successivi. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.

“L’intervento sarà effettuato da personale di Ata spa, come da contratto di servizio. È importante rendere fruibili le nostre spiagge ai savonesi e ai turisti in occasione delle prossime festività di Pasqua e quelle del 25 Aprile e primo maggio”.

“In questi giorni si è svolta una riunione operativa tra l’ufficio tecnico e l’associazione bagni marini, al fine di concordare e pianificare il ripascimento del litorale savonese. Tali operazioni inizieranno presumibilmente entro la fine del prossimo mese di aprile. Il tutto consisterà nel prelevare la sabbia con mezzi meccanici nella parte del litorale dove è stata massicciamente depositata durante le ultime mareggiate autunnali e distribuirla nelle zone dove oggi è molto carente, in maniera da uniformare il litorale”.

“In questo momento di grave crisi economica è indispensabile offrire una proposta credibile dal punto di vista turistico per favorire sia gli utenti, sia i vari stabilimenti balneari presenti nella nostra Città. Non dimentichiamoci che il nostro litorale in questi ultimi anni è stato fregiato dal prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu”, conclude Santi.