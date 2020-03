Savona, Accademia Kronos: “Dispiace ma non possiamo aderire a richiesta di aiuto del circo”

Savona-Albenga. “Mi spiace che alcune persone si siano alterate per la nostra decisione di non aderire alle richieste di aiuto formulate tramite alcune testate web dalla direzione del circo attendato nella città della torretta, ma ciò non è possibile”.

Ad affermarlo è Alberto Briatore, consigliere nazionale di Accademia Kronos onlus, che ha spiegato così i motivi della decisione: “Accademia Kronos ponente ligure, con sede in Albenga, è impegnata a seguire, insieme alla sezione AK ‘Silvestro’ di Savona, quotidianamente circa 200 gatti di colonia nelle provincie di Savona e Imperia, oltre a 19 gatti e 8 cani di proprietà di famiglie in gravi difficoltà, residenti nelle 2 provincie”.

“I nostri volontari muniti di autocertificazione , di attestazione di servizio e tesserino di riconoscimento quotidianamente provvedono all’alimentazione e cura degli animali randagi, inoltre sono a disposizione delle autorità per eventuali emergenze legate agli animali di famiglie in quarantena, come hanno già fatto per il cagnolino Poldino confinato nell’hotel Bel Sit di Alassio ed ora fortunatamente ritornato a casa ad Asti”.

“Attualmente non possiamo fare raccolte cibo per gli ovvi motivi che tutti conoscono né spostarci a nostro piacimento ma seguendo le direttive imposte. Ben consci di non poter salvare ‘tutti gli animali del mondo’ abbiamo fatto la scelta anche se dolorosa, che ci ha portato a scegliere di aiutare solo le realtà locali, anche tenendo conto che siamo volontari che si autotassano, non si avvalgono di attività di sostegno e non hanno mai avuto contributi pubblici”.

“Avevamo comprato 200 uova di Pasqua solidali da vendere presso un nostro gazebo, come autofinanziamento, ma ora non potranno essere vendute , creandoci così un gravoso ed inutile esborso di denaro. Le nostre scorte di cibo per animali sono quasi terminate e auspichiamo nell’aiuto di qualche anima buona”, ha concluso Briatore.