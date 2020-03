Borghetto Santo Spirito. In questi giorni di quarantena forzata, gli sportivi cercano di mantenere un buon livello di forma nonostante difficoltà oggettive, legate all’impossibilità di frequentare gli impianti e alle limitazioni, quali i 200 metri di distanza dalla propria abitazione che devono rispettare i podisti.

Una soluzione per tenersi in forma è il tapis roulant; non offre le stesse sensazioni della corsa su strada, ma è una valida alternativa per gli allenamenti. Ed è proprio grazie al nastro per la corsa che questa mattina si è svolta una sorta di gara a distanza, la VirtualRunRivieraRun.

Tra i partecipanti, non poteva mancare Sara Meloni, giovane atleta ormai abituata ai successi nelle competizioni organizzate dall’Asd RunRivieraRun.

Sara, nella sua abitazione di Borghetto Santo Spirito, ha partecipato alla corsa virtuale correndo i 5 chilometri in 21 minuti e 16 secondi, al passo di circa 4 minuti e 20 secondi al chilometro, tempo che le è valso il primo posto nella categoria femminile.

La bambina di 8 anni del Team Endurance, terminati i 5 chilometri, ha poi continuato a correre seguendo la sua tabella di allenamento settimanale, nell’attesa di poter tornare alle gare che, come si augurano tutti gli appassionati, dovrebbero tornare da inizio giugno.