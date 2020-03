Santa Corona, lo sfogo di alcuni operatori sanitari: “Al mattino i treni per Genova non fermano a Pietra Ligure”

Pietra Ligure. “Smontiamo da notti di 10/12 ore e il ‘regalo’ che ci viene fatto è che, al mattino, nessuno dei tre treni per Genova ferma a Pietra Ligure”.

È questo lo sfogo amaro di alcuni operatori sanitari dell’ospedale Santa Corona impegnati in questi giorni nell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese: “C’è un unico treno che però ferma a Loano o a Finale Ligure, come torniamo a casa?” spiegano i sanitari in una nota congiunta.

A denunciare il disservizio, in particolare, sono alcuni medici, infermieri, tecnici di radiologia e oss del nosocomio pietrese: Federica Martellotta, Cesare Abbona, Elio Albites e Nadia Campo.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA