Santa Corona, la solidarietà non si ferma: avviata una raccolta fondi per la Rianimazione

Pietra Ligure. Non si ferma la solidarietà collettiva verso gli ospedali e le pubbliche assistenze, con centinaia di donazioni raccolte in pochi giorni. Ultima della lista, ma certamente non per importanza, quella avviata pochi giorni fa dalla sorella di un medico rianimatore dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, a favore proprio del reparto di Rianimazione della struttura.

“Stiamo affrontando un’emergenza sanitaria mondiale e noi cittadini ci sentiamo impotenti. Siamo confinati nelle nostre abitazioni e ci chiediamo cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per aiutare”, esordisce la donna nel suo appello. “In questi giorni tutti i reparti di rianimazione d’Italia stanno dando il massimo per prepararsi ad accogliere, seguire e curare tutti i malati di covid-19 che hanno e avranno bisogno della terapia intensiva. Per aiutarli, oltre al supporto morale di tutti noi, servono presidi di protezione (mascherine, tute, guanti ecc) e di alcuni dispositivi utili alla respirazione dei pazienti”.

“Questa raccolta fondi serve a dare loro la possibilità di acquistare questo materiale nel più breve tempo possibile. Sono già in contatto con alcuni fornitori che hanno disponibile quasi tutto il necessario, mancano solo i fondi immediati. Ora tocca a noi. Anche una piccola donazione può fare la differenza”, si conclude l’appello. La raccolta fondi, in soli 4 giorni, ha già raccolto più di 3.600 euro.