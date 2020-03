Sanificazione, il medico e presidente del Consiglio comunale a Savona Renato Giusto: “E’ da fare”

Savona. “In qualitá di presidente del Consiglio Comunale di Savona e presidente regionale SMI – Sindacato Medici Italiani – auspico che, quanto prima, venga effettuata la disinfezione delle strade cittadine al fine di contrastare la moltiplicazione dei virus patogeni del Covid-19”.

La presa di posizione è quella del medico savonese Renato Giusto, che interviene nel dibattito sollevato tra i sindaci savonesi sugli interventi di “bonifica” dal coronavirus da svolgere sui territori comunali.

“In ogni caso, anche in assenza del Covid-19 sarebbe opportuno procedere alla sanificazione delle strade a tutela dell’igiene pubblica” aggiunge. “E’ un aspetto dell’attuale situazione emergenziale sollevata anche dai medici e dalla comunità scientifica, come misura preventiva”.

“Il punto chiave è che gli agenti patogeni restano sulle superfici per molte ore, per questo l’azione di sanificazione e igienizzazione sarebbe prioritaria” spiega ancora Giusto.

Quanto alla presunta pericolosità o presenza di fatto nocivi nei prodotti utilizzati: “Da quello che sappiamo sono a base di cloro, come nelle piscine, di conseguenza non credo affatto che ci siano rischi di sorta; inoltre sarebbe quantomai opportuno nei più grossi centri urbani, come appunto una città capoluogo di provincia”.

“Mi auguro che una volta avuti i chiarimenti necessari a livello sanitario e di salute pubblica si possa procedere anche a Savona con questo tipo di interventi, in particolare per le aree e superficie più sensibili” conclude Renato Giusto.