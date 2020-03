San Giuseppe “in quarantena”, la diocesi lancia il rosario in tutte le case giovedì alle 21

Savona. In questo momento di emergenza sanitaria, anche la Diocesi di Savona-Noli aderisce alla proposta della Chiesa italiana per un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia.

Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.

A Valleggia la festa del compatrono san Giuseppe avrà una declinazione molto particolare, a causa ovviamente delle restrizioni per l’emergenza coronavirus. Alle 20 il parroco don Michele Farina celebrerà la Messa in chiesa a porte chiuse, ma in diretta streaming sulla sua pagina Facebook. Al termine, intorno alle 21, don Farina partirà col pulmino della parrocchia, dotato per l’occasione di altoparlanti, per recitare il Rosario transitando nelle vie del paese. “Ci si unirà così spiritualmente alla preghiera a san Giuseppe – scrivono dalla Diocesi – a cui tutti gli italiani sono invitati da parte della Chiesa italiana”.