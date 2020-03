Salvata a Toirano, ora la gatta Mariuccia cerca casa

Toirano. Mariuccia (così la chiamano i volontari) è stata recuperata a Toirano dalle ambulanze veterinarie in gravi condizioni e consegnata ai volontari della Protezione Animali savonese.

Dopo molte cure è ora in buone condizioni e l’Enpa lancia un appello per un’adozione del cuore per Mariuccia, gatta adulta sterilizzata, molto affettuosa, che necessita di una nuova casa e soltanto delle consuete visite veterinarie per ogni micio di casa e di una buona alimentazione.

“Gli interessati che dimostreranno un vero amore per i felini – fanno sapere dall’associazione – la possono vedere presso la sede Enpa di Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735”.