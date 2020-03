Rialto, donna di 45 anni cade da un ponte e precipita per 15 metri: grave in ospedale

Rialto. Allarme a Rialto, dove una donna di 45 anni è caduta da un ponte situato in via Cheirano. Ha compiuto un volo di circa 15 metri, andando poi ad impattare violentemente al suolo. È successo una manciata di minuti dopo le 9.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e della croce bianca di Calice. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso.

Stando a quanto riferito, potrebbe essersi trattato di un gesto autolesionisti, ma al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. L’intervento è durato circa un’ora e mezza per via delle complicate operazioni di recupero.

Dopo diversi tentativi, è risultato impossibile riuscire a caricare la ferita sull’elicottero, che ha fatto cos rientro. La 45enne, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. A preoccupare, in particolare, lesioni importanti agli arti inferiori e al bacino.