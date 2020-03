“Restiamo uniti, attenti e responsabili”: la lettera del prof. Scarampi agli studenti di Vado Ligure

Il saggio Yoda, grande maestro Yedi della saga di Star Wars, diceva sempre a Luke Skywalker: “La paura è la via per il Lato Oscuro. La paura conduce all’ira, l’ira al dolore e il dolore alla sofferenza. Tu devi serntire la Forza intorno a te. Tra te, me, l’albero, la pietra, ovunque! Gioisci per coloro che intorno a te si trasformano nella Forza…”. La vostra Forza, cari ragazzi, siamo e saremo noi della scuola, ora più di prima.

I vostri genitori e i vostri cari vi sono vicini fisicamente, noi invece lo siamo e lo saremo a distanza. E non c’è distanza che non si possa colmare.

Sarà dura, ma un giorno torneremo alla normalità: nel frattempo siate attenti, responsabili e pronti agli stimoli. Rispettate le precauzioni che lo Stato ci ha suggerito e cercate di vivere questo momento di distacco dalla scuola come un’opportunità, interagendo con i vostri insegnanti, che molto vi hanno a cuore.

E ricordate che, come è stato detto e scritto, le strade diritte e sicure non hanno mai prodotto piloti esperti.

Il dirigente scolastico Prof. Daniele Scarampi