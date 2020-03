Raccolta fondi per il San Paolo, l’attrice savonese Giorgia Ferrero: “Aiutiamo il nostro ospedale”

Savona. Anche l’attrice savonese Giorgia Ferrero aderisce alla campagna di raccolta fondi per l’ospedale San Paolo di Savona promossa dalla cantante carcarese Annalisa Scarrone.

La Ferrero, celebre per il suo ruolo di Martina Landi interpretato nella famosa serie televisiva “Un posto al sole”, ha lanciato un appello ai followers del suo profilo Instagram: “Vi voglio segnalare la campagna organizzata da Annalisa che riguarda il nostro ospedale, il San Paolo di Savona, e in particolare il reparto di malattie infettive – ha spiegato l’attrice in un video -. Vi chiedo di fare una piccola donazione, perché anche una piccola goccia può fare la differenza”.

La campagna di raccolta fondi online promossa dalla Scarrone è attiva da due giorni e attualmente (alle 16 del 14 marzo) ha già raggiunto quota 21 mila euro grazie alle donazioni di 409 persone (QUI il link per donare).

“Il nostro paese sta affrontando un momento davvero difficile e anche la Liguria si sta adoperando per fronteggiare al meglio questa emergenza sanitaria e curare tutti quelli che ne hanno e avranno bisogno. Nel nostro piccolo, se lavoriamo insieme, possiamo fare tantissimo e lo abbiamo dimostrato in più occasioni!” era stato il messaggio lanciato due giorni fa da Annalisa Scarrone sul suo profilo Instagram.

Negli ultimi giorni sono diverse le iniziative poste in essere nel savonese (da ponente a levante) finalizzate a sostenere i reparti degli ospedali della provincia di Savona coinvolti nell’emergenza sanitaria (clicca QUI per leggere la notizia).

