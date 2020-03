Raccolta fondi per il San Paolo in memoria di Gianni Lacirignola, ucciso dal Coronavirus

Savona. Una raccolta fondi a favore dell’ospedale San Paolo di Savona in memoria di Gianni Lacirignola, ex dipendente in pensione dell’ufficio tecnico di Asl 2 mancato mercoledì, a 62 anni, a causa del Coronavirus.

A promuoverla sono i suoi colleghi dell’ufficio tecnico: “Non abbiamo avuto neanche l’opportunità di dargli un saluto – spiegano – In questo momento difficile per tutti abbiamo pensato che il modo migliore per ricordarlo fosse attivare una raccolta fondi in sua memoria, e di destinare quanto raccolto, a seconda dell’importo raggiunto, all’acquisto di uno strumento/materiale per il pronto soccorso, per la rianimazione o comunque per dove ce ne sarà bisogno. Era una persona molto conosciuta ed apprezzata, e abbiamo pensato che a molti avrebbe fatto piacere ricordarlo in questo modo”.

Chi volesse contribuire, può portare la donazione direttamente in ufficio tecnico oppure fare un bonifico on line “in memoria di Gianni Lacirignola” direttamente su Banca Carige, intestandolo a “Azienda Sanitaria Locale n.2 Savonese”, Iban IT68D0617510610000010126690, causale “In memoria di Gianni Lacirignola”.

Durante la sua carriera, lunga 35 anni, Gianni si è occupato della manutenzione degli impianti telefonici e elettrici dell’ospedale savonese. L’uomo, risultato positivo al Covid-19, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Paolo nel reparto di rianimazione. Le sue grandi qualità umane lo hanno reso stimato ed apprezzato da tutti i suoi colleghi.