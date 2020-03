Quiliano, martedì 3 marzo consiglio comunale “a porte chiuse”

Quiliano. A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il sindaco del Comune di Quiliano, Nicola Isetta, coerentemente a quanto esplicitato nella conferenza dei presidenti dei gruppi, rende noto che la seduta del consiglio comunale convocata per martedì 3 marzo alle 20.30 si terrà a porte chiuse.

“Si tratta di una decisione assunta al fine di rispettare quanto stabilito dall’ordinanza del presidente della Regione Liguria numero 2 del 2020 nonché dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 1 marzo 2020”.

“Si invitano pertanto i cittadini Quilianesi a non recarsi presso il comune per assistere alla seduta consiliare poiché l’accesso alla sala sarà interdetto. I contenuti della seduta saranno resi noti, come di consueto, tramite pubblicazione dei verbali all’albo on line del Comune”.