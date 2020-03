Quarantenne disperso a Carpe di Toirano, i famigliari ringraziano i soccorritori

Toirano. I famigliari del 40enne del quale venerdì scorso si erano perse le tracce a Carpe, frazione di Toirano, desiderano ringraziare tutti coloro i quali sono stati impegnati nelle ricerche del loro congiunto.

“Ringraziamo i cinofili, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri di Borghetto e Ceriale, i volontari della croce rossa e della protezione civile per l’impegno. Grazie a IVG.it per aver comunicato la notizia in modo corretto”.

“In questo frangente abbiamo visto una bella Italia, quella che vorremmo vedere ogni giorno. Per fortuna questa vicenda si è conclusa bene. Non potendolo fare di persona ringraziamo tutti tramite questo canale”.