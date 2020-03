Ponte Genova, in quota il secondo impalcato da 100 metri. Toti: “Simbolo della Liguria che non si arrende”

Regione. “Ecco la Liguria che non si arrende: dopo una notte di lavoro il secondo impalcato da 100 metri del nuovo ponte di Genova è finalmente arrivato in quota”. A parlare, attraverso un post sui social, è il governatore ligure Giovanni Toti.

Spiega il presidente regionale: “Grazie agli uomini e alle donne che hanno lavorato giorno e notte per permettere tutto questo. Queste immagini, arrivate non a caso proprio oggi, ci ricordano che non dobbiamo smettere di guardare con speranza al futuro, perché insieme possiamo superare tutto”.

“Lo abbiamo già dimostrato, possiamo farlo ancora. Avanti Genova, avanti Liguria, avanti Italia”, ha concluso Toti.