Pietra Ligure. Sono stati imbrattati con scritte e graffiti i muri di via IV Novembre a Pietra Ligure.

L’azione di alcuni writers si è consumata nella serata di ieri. Fortunatamente, come fa sapere il sindaco Luigi De Vincenzi, i responsabili del gesto sono stati inquadrati dalle telecamere che sorvegliano la zona.

In queste ore sono in corso gli accertamenti della polizia municipale di Pietra Ligure per giungere al riconoscimento dei soggetti. Il sindaco, in occasione, invita i responsabili ad autodenunciarsi, prima di essere identificati.