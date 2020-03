Pensionato fa 25 km per prendere acqua alla sorgente: denunciato per aver violato il decreto sul Coronavirus

Bardineto. Il decreto che limita le motivazioni valide per uscire di casa (per prevenire il contagio da Coronavirus) è in vigore ormai da tre giorni ma qualcuno, a quanto pare, non ne ha ancora recepito appieno i contenuti. E così, analizzando gli episodi di persone denunciate nelle ultime ore dai carabinieri per inosservanza del decreto, emergono alcuni aneddoti quantomeno curiosi.

E’ il caso ad esempio di un pensionato di Loano, che ha deciso di recarsi a Bardineto per prendere dell’acqua da una sorgente. Una ragione che non rientra né in quelle lavorative o di salute né in quelle classificate come “di necessità”. Inevitabile per lui a quel punto la denuncia da parte dei militari dell’Arma.

Ricordiamo che uscire di casa senza una valida ragione costituisce una violazione penale per la quale sono previste pene che arrivano all’arresto, tre mesi di reclusione e ammenda da 206 euro.