Patto per Varazze al sindaco Bozzano: “Commercianti vivono nel terrore, videosorveglianza promessa dov’è?”

Varazze. “In campagna elettorale il sindaco Alessandro Bozzano ha promesso un progetto di video sorveglianza da 342 mila euro e vorremmo sapere a che punto è”. La richiesta arriva dal gruppo consiliare “Patto per Varazze”

I tre consiglieri Enrico Caprioglio, Marilena Ratto e Gianantonio Cerruti vogliono sapere “quante vecchie telecamere ci sono funzionanti e se attualmente viene eseguita la manutenzione, poiché ci risulta che i commercianti che hanno subito furti avevano una telecamera comunale in prossimità negozio e quando è stato il momento di consultarla ci si è accorti che non era funzionante. E ricordiamo che per altri fatti gravi accaduti in passato non è stato possibile avere l’aiuto delle telecamere sempre perché non funzionanti in quanto era scaduto da tempo il contratto di manutenzione”.

“È assurdo che i commercianti varazzini debbano vivere nel terrore, si debbano chiudere negli esercizi la sera perché balordi continuano ad entrare e chiedere elemosina con fare minaccioso oltre che girare indisturbati a far danni per la città. Vogliamo avere sicurezza sia per i commercianti che per i cittadini con telecamere funzionanti e grandi cartelli che indichino che la città è video sorvegliata. Quanto sopra è anche un deterrente per chi vuole commettere reati” concludono.