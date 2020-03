Palasalute di Albenga, l’amministrazione comunale risponde a Ciangherotti (FI) 

Albenga. L’amministrazione comunale di Albenga risponde al consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti circa la questione del Palasalute.

“Indegno, vergognoso e totalmente fuori luogo! Non esistono altre parole per definire l’ennesimo pretestuoso comunicato di Ciangherotti” ribatte l’amministrazione.

“Mentre tutta l’amministrazione, gli uffici comunali e le Forze dell’Ordine sono al lavoro per garantire il rispetto delle misure varate dal governo per contenere il contagio e la diffusione del Coronavirus, questo soggetto, non trova di meglio da fare che lanciare ignobili accuse ed intasare i mezzi d’informazione con le sue polemiche inutili e prive di qualsiasi fondamento”.

“Ce lo immaginiamo bello tronfio davanti ad uno specchio, a pavoneggiarsi rileggendosi i propri comunicati, emozionato come una stella del bagaglino, a leggere le recensioni sulle propria performance! Ma vedi Ciangherotti, sarebbe davvero facile per noi ricordati per l’ennesima volta, come le elezioni siano passate e come grazie a te la tua parte sia stata sconfitta per mancanza di credibilità, ma francamente abbiamo questioni più importanti da affrontare che perdere del tempo con chi, continua imperterrito nei suoi erronei comportamenti” riprende l’amministrazione comunale.

“Quello che non possiamo permetterti di fare però, è confondere le persone su tematiche delicate come quelle della sanità. Non è vero che la nostra amministrazione ha bocciato una proposta di creare un palazzo della salute in via Carloforte. Non è vero semplicemente perché ad oggi, non esiste alcuna proposta fatta dall’Asl che possa suggerire l’inizio di questo progetto” ci tiene a chiarire l’amministrazione.

Poi aggiunge: “Per di più ad oggi su quegli immobili, pende un ricorso alla corte europea di giustizia il cui esito, potrebbe totalmente ribaltare l’attuale situazione, privando il Comune della proprietà degli immobili e rendendo di fatto, del tutto inefficace qualsiasi tentativo di creare quello che tu chiami “palasalute”. Se invece di venire al Consiglio con l’unico scopo di ascoltare la tua stessa voce, ti fossi sforzato di ascoltare le nostre parole e le nostre risposte alla tua proposta, avresti capito che, con la nostra posizione, volevamo semplicemente evitare di raccontare una bugia ai cittadini, promettendo loro qualcosa che ad oggi non è possibile realizzare”.

“Ma invece ancora una volta, per la tua smania di apparire come ‘la più bella tra le belle’, hai raccontato agli albenganesi una bugia e hai fatto la tua solita figuraccia! Quando ci saranno le giuste condizioni per valutare concretamente una proposta del genere, lo faremo senza pregiudizi, valutando i pro ed i contro e mettendo il bene comune al centro della nostra scelta”.

“In merito alla questione dei dehors nel centro storico poi, ti abbiamo già più volte risposto che non è vero che siano stati vietati, ma che la nostra scelta ha consentito di coniugare le esigenze commerciali con la tutela del patrimonio storico e culturale della nostra città” riprendono dall’amministrazione.

Poi concludono: “In questi anni il centro storico di Albenga è rinato, certamente grazie al coraggio di tanti imprenditori, ma anche per le nostre scelte amministrative. Ci auguriamo che gli altri membri della minoranza prendano le distanze da queste inutili polemiche di Ciangherotti e che in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, sappiano contribuire al bene comune. Se al contrario, volessero seguire questo signore nel suo desiderio di costante polemica, sappiano che nel giudizio agli occhi della gente di Albenga, né assumerebbero le stesse caratteristiche”.