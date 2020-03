Ospedale Albenga dedicato al Coronavirus, il sindaco ai cittadini: “Siate orgogliosi di voi e della nostra eccellenza sanitaria”

Albenga. “Tengo a specificare, a scanso di possibili equivoci, che l’ospedale di Albenga non sará certo un lazzaretto o nulla di simile. Il nostro ospedale sarà un presidio decisivo ed è stato scelto per la sua modernitá e funzionalità. Gli albenganesi e la città tutta devono essere orgogliosi e pensare che siamo in prima linea per aiutare il Paese a combattere questo virus”.

Parole del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha commentato cosí la decisione di adibire interamente l’ospedale ingauno Santa Maria di Misericordia a struttura dedicata a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“In questo momento ogni provvedimento volto a proteggerci dalla diffusione dell’infezione da Coronavirus è utile e positivo. La medicina è fatta di priorità che occorre riconoscere, combattere questa pandemia è senz’altro la principale”.

Prenotazioni, visite e servizi ambulatoriali erano giá stati sospesi da Asl2, come del resto in tutta la Liguria, ma ora per qualsiasi genere di servizio o intervento che non riguardi la lotta al Covid-19 sará necessario rivolgersi ad altre strutture ospedaliere del territorio.

A breve ci saranno alcuni trasferimenti (non si conoscono ancora tempistiche e quantitativi) da e per l’ospedale ingauno, che probabilmente sará “privato”, seppur temporaneamente, di alcuni macchinari e presidi, trasferiti in altri nosocomi, ma che, allo stesso tempo, vedrá un grosso implemento dei letti, dispositivi e macchinari dedicati alla terapia intensiva, mai indispensabili quanto adesso. CLICCA QUI PER I DETTAGLI SULLA RIORGANIZZAZIONE.

“Quando viviamo situazioni del genere ognuno deve cercare di dare un contributo affinchè si risolva e Albenga, ancora una volta, lo sta facendo e con grande orgoglio e senso di responsabilità – ha proseguito Tomatis – L’Asl ci ha comunicato di ritenere il nostro nosocomio un punto di riferimento, in quanto struttura idonea ad affrontare un’emergenza come questa. Il nostro reparto di Malattie Infettive è sempre stato un’eccellenza e ora lo sarà ancora di piú. Le terapie intensive saranno potenziate, mentre le altre esigenze, non legate al Coronavirus, saranno soddisfatte da altri ospedali. Al contempo saranno garantite maggiori tutele al personale medico ed infermieristico che, sapendo di operare con pazienti affetti da Covid-19, avranno certezza circa le procedure e le cautele da utilizzare”.

“Questa scelta dimostra ancora una volta quanto il nostro ospedale sia unico dal punto di vista della funzionalità, della modernità e dell’efficenza. La situazione e la nuova disposizione ovviamente sono temporanee e non si tratta di una scelta definitiva nel modo piú assoluto. Ai cittadini dico di essere orgogliosi, tutti noi stiamo dando un grande contributo. E l’invito, ancora una volta, è di restare a casa propria quanto piú possibile. La mia speranza e il mio augurio è che si risolva tutto nel giro di alcune settimane per ritornare alla normalità tutti insieme”, ha concluso il primo cittadino ingauno.