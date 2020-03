Ortovero, incidente tra due camion: chiusa la statale 453

Ortovero. La strada statale 453 “della Valle Arroscia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Ortovero (km 13,700) in provincia di Savona, a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Il traffico è regolato con indicazioni sul posto. Il personale Anas (gruppo FS italiane) è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Anas ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148