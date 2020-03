Nuova ordinanza: vietato uscire dal Comune in cui ci si trova se non per lavoro o salute

Liguria. Divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova fino a quando entrerà in vigore il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Lo hanno deciso i ministeri dell’Interno e della Salute, che hanno appena emanato una apposita ordinanza.

Al momento, dunque, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di uscire dal proprio Comune, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, se non per “comprovate esigenze lavorative”, motivi di salute oppure di assoluta urgenza.

Secondo una bozza che ha iniziato a circolare nel pomeriggio, il nuovo decreto annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte conterrebbe una misura del tutto analoga. che “blinderebbe” i confini tra i Comuni. L’impressione, dunque, è che in seguito alla diffusione della bozza si sia ricorsi a una ordinanza urgente per impedire il ripetersi di nuove “fughe” come accaduto in occasione dell’ultimo decreto, quando le persone alla sera si misero in viaggio per non restare “bloccate” dalle nuove restrizioni.

L’ordinanza, ad esempio, impedisce di muoversi a chi si fosse trasferito per il fine settimana da un Comune ad un altro, dato che non è più prevista tra le “motivazioni valide” la possibilita di tornare al proprio domicilio come prima.

L’annuncio del nuovo decreto – L’elenco delle attività “essenziali”