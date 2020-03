Minaccia i carabinieri con un coltello per evitare il controllo: arrestato

Albisola Superiore. Dovrà rispondere di detenzione sostanza stupefacente per fini di spaccio il marocchino di 30 anni arrestato dai carabinieri di Albisola.

Nel primo pomeriggio di oggi, durante un controllo nella soffitta di uno stabile sito in via dei Pescetto segnalata per un frequente “via vai” di giovani, i carabinieri sono riusciti a fermare O.A. 30enne, marocchino.

Nel tentativo di dileguarsi e darsi alla fuga lo straniero ha estratto un coltello e ha sferrato alcuni fendenti. I militari, però, sono riusciti immediatamente a disarmarlo e bloccarlo.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina già preconfezionate e pronte a essere cedute. Per lui sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Savona, domani mattina il 30enne comparirà davanti ai giudici del tribunale savonese per il processo per direttissima.

I controlli nelle aree sensibili della città proseguiranno anche nei prossimi giorni.