Millesimo, passeggero con febbre e mal di gola si sente male: bus TPL costretto a fermarsi

Millesimo. Era a bordo dell’autobus TPL diretto a Cengio quando, nei pressi di Millesimo, si è sentito male e ha chiesto all’autista di fermarsi.

È questo l’episodio avvenuto questa mattina a bordo di un bus di linea dell’azienda di trasporto pubblico savonese. Il passeggero, dopo aver lamentato sintomi come il mal di gola e la febbre, ha raggiunto l’autista del mezzo per informarlo. Il conducente, quindi, ha fermato il bus nei pressi del capolinea in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il mezzo, dopo essere rientrato in azienda per le operazioni di sanificazione, è stato subito sostituito. Infine, come da protocollo, le persone presenti all’interno dell’autobus durante l’episodio sono state segnalate all’Asl2.

