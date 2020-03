Liguria. Masse d’aria decisamente più fredde rispetto ai giorni scorsi investiranno la nostra penisola. A corredo di questa situazione sarà possibile dell’instabilità da contrasto, in particolare da metà settimana. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 23 marzo, al mattino nubi sparse medio-alte in transito, inoltre saranno presenti nubi basse sui versanti padani, specie sul settore centro-occidentale. Tendenza a schiarite, specie lungo i versanti marittimi, sino a cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso nel pomeriggio sulle coste, qualche nube in più invece insisterà nelle zone interne e nei versanti padani. Venti tesi da nord a tratti forti. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in calo comprese sulla costa tra 5 e 13 gradi, nell’interno tra -3 e 10.

Domani, martedì 24 marzo, soleggiato in mattinata. Nel pomeriggio possibile accentuazione dell’instabilità sui rilievi, con qualche locale rovescio non escluso, nevoso sopra i 500 metri. Lato costa sconfinamento di qualche nube ma in un contesto generalmente asciutto. Evoluzione comunque da confermare nel dettaglio. Temperature al di sotto della media.

Mercoledì 24 marzo possibile accentuazione dell’instabilità su tutta la regione. Clima freddo e ventoso. Previsione da approfondire nel corso dei prossimi bollettini.