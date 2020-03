Liguria. Correnti umide meridionali nei bassi strati determinano cieli grigi su gran parte della nostra regione con rischio anche di deboli piogge o pioviggini.

Secondo gli esperti di Limet, oggi giovedì 12 marzo avremo su tutta la regione cielo molto nuvoloso o coperto ad eccezione delle Alpi Liguri ed estremo imperiese dove sarà presente qualche schiarita. Non si escludono locali pioviggini o deboli piogge/piovaschi in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti con maggiore probabilità sul settore centro-orientale regionale.

Venti moderati in prevalenza da sud-est. Mare generalmente mosso. Temperature minime in aumento, in calo le massime: sulla costa minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 13 e 15 gradi; all’interno minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 8 e 11 gradi.

Per domani, venerdì 13 marzo, non cambia la situazione: cielo molto nuvoloso o coperto ovunque a parte qualche schiarita su estremo Imperiese e Alpi Liguri. Possibilità di pioviggini o piovaschi sul settore centro-orientale in corrispondenza degli addensamenti più intensi. Attenuazione della nuvolosità e degli eventuali fenomeni in serata.

Venti moderati dai quadranti meridionali, ma in via di attenuazione. Mare generalmente mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Infine, sabato 14 marzo ancora molte nubi con qualche pioggia nei settori interni. Tempo asciutto lato costa con qualche schiarita. Rotazione delle correnti da nord e temperature in calo.