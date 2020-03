Meteo: sole sulla costa grazie alla Tramontana: calo delle temperature

Liguria. Condizioni meteo nel complesso stabili e soleggiate grazie al rientro nei bassi strati di secche e fresche correnti orientali, a parte la presenza di un po’ di nuvolosità bassa sui versanti padani centro-occidentali. Temperature in generale calo, più marcato sui rilievi.

Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni:

Domenica 15 marzo. Avvisi: ventilazione tesa dai quadranti settentrionali sul centro-ponente e sui crinali montuosi. Mari molto mossi a largo, fino ad agitati sul Ligure occidentale. Cielo e Fenomeni: Qualche nube bassa stazionerà al mattino sui versanti padani. Cieli pressoché sereni altrove. Nel corso del pomeriggio qualche cumulo potrà prendere piede nelle aree interne, ma senza recare particolari conseguenze. Cieli che torneranno ad essere per lo più sereni in serata. Venti: Tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente, in particolare tra Savona e Genova e sui crinali montuosi. Moderati da nord-est a levante. Mari: Stirati o mossi sotto-costa, molto mossi a largo, agitati sul Ligure occidentale. Temperature: In calo, più marcato sui rilievi. Costa: min +8/12°C, max: +14/17°C. Interno: min -1/+8°C, max: +12/14°C

Lunedì 16 marzo 2020. Avvisi: venti ancora sostenuti dai quadranti settentrionali, in particolare tra Savona e Genova. Mari molto mossi a largo, agitati a largo dell’imperiese. Cielo e Fenomeni: Giornata nel complesso stabile e soleggiata, ad eccezione dei versanti padani, dove si attarderà della nuvolosità bassa. Qualche nube alte transiterà da ovest verso est nella seconda parte del dì. Venti: Tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente, moderati/deboli a levante. Mari: Stirati o poco mossi sotto-costa, molto mossi a largo, fino ad agitati a largo dell’imperiese. Temperature: In ulteriore calo.

Tendenza per martedì 17 marzo. Cielo e Fenomeni: Tempo stabile e soleggiato, a parte il transito di nubi alte e velature. Ventilazione settentrionale, ancora moderata sul settore centro-occidentale. Mari generalmente mossi al mattino, ma con moto ondoso in calo in giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento.