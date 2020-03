Liguria. Una giornata di cielo sereno almeno al mattino quella prevista per oggi da Limet, il centro meteo ligure. Tuttavia non durerà: già dal pomeriggio saranno in arrivo da Ovest nubi medio-alte per poi incrementare ulteriormente in vista del peggioramento di domani.

Venti al mattino tesi da Nord tra savonese e genovese, più deboli altrove. Nel pomeriggio rinforzi da Sud-Ovest in particolare lungo la costa imperiese e savonese.

Mare generalmente mosso.

Temperature: stazionarie, sulla costa minime tra 5 e 9° C, nell’interno tra 1 e 6° C, le massime vanno dai 13 ai 17° sulla costa ai 10-15° dell’interno.

Domani torna la pioggia a partire dalla tarda mattinata, con possibili nevicate attorno ai 1000 metri.