Liguria. Dopo oltre due mesi si riapre il portone atlantico e immediatamente due fronti perturbati si preparano ad irrompere sul nord-Italia. Il secondo, atteso nella giornata di lunedì, promette di essere piuttosto corposo, con intense piogge, qualche temporale, e copiose nevicate in montagna, a quote medio-alte. Il tutto accompagnato da un moderato calo delle temperature, fin su valori prossimi alle medie per il periodo.

Previsioni valide per: domenica 1 marzo 2020

Avvisi: forti venti di Libeccio in mare aperto a partire dal pomeriggio. Mari tra mossi e molto mossi al mattino sul Ligure centro-orientale, diverranno agitati tra il pomeriggio e la sera, con picco d’onda di 4 metri dinanzi alla riviera di Levante, dove sussisterà il rischio di mareggiate.

Cielo e Fenomeni: nella notte piogge via via più diffuse su savonese orientale, genovese e spezzino, risulteranno maggiormente organizzate nelle aree interne. In mattinata ancora tempo perturbato sul centro-levante, con piogge anche a carattere di rovescio su genovese e spezzino. Quota neve che potrà oscillare tra i 1500 e i 1700 metri, a seconda dell’intensità delle precipitazioni. Tempo asciutto sul ponente regionale, con ampi spazi soleggiati sull’imperiese. Nel corso del pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni sul centro-levante, con anche qualche schiarita, tra savonese orientale e genovesato. Nubi che tenderanno ad attardarsi più levante, specie nelle aree appenniniche. Tra la tarda serata e la notte successiva nuovo aumento della nuvolosità da ovest.

Venti: al mattino deboli/moderati da nord sul centro-ponente, da sud-ovest a levante. Nel corso del pomeriggio rinforzo della ventilazione da sud-ovest, specie a levante e a largo, dove le raffiche potranno superare i 50/60 km/h.

Mari: al mattino generalmente mossi sotto-costa, molto mossi a largo. Moto ondoso in deciso aumento tra il pomeriggio e la sera: mari che diverranno molto mossi, se non agitati lungo la riviera di levante, dove sussisterà il rischio di mareggiate, e a largo, con picco d’onda di 4 metri.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione a levante.

Costa: min +7/+12°C, max: +11/+15°C.

Interno: min -1/+7°C, max: +7/+11°C

Previsioni valide per: lunedì 2 marzo 2020

Avvisi: piogge intense e persistenti sul settore centro-orientale, in particolare nelle zone interne. Non si escludono manifestazioni temporalesche in serata. Attese cumulate rilevanti. Venti forti di Libeccio. Potranno divenire burrascosi in serata, con mari molto agitati o grossi a largo/zona nord Capo Corso. Concreto rischio di mareggiate lungo la riviera di levante.

Cielo e Fenomeni: giornata marcatamente perturbata sulla nostra regione, con piogge che nel corso del dì si faranno via via più diffuse ed insistenti. In serata probabile anche qualche manifestazione temporalesca. Attese cumulate totali di rilievo sul settore centro-orientale. Quota neve inizialmente confinata oltre i 1700 metri, calerà velocemente in serata localmente fino sotto i 1000/1200 metri.

Venti: al mattino tesi da sud-ovest. Ruoteranno a nord nel corso del pomeriggio sul centro-ponente. Venti di Libeccio forti/burrascosi in mare aperto, specie dalla sera.

Mari: Molto mossi sotto-costa, agitati a levante con concreto rischio di mareggiate, fino a molto agitati o grossi a largo/nord di Capo Corso.

Temperature: In calo dalla sera.

Tendenza per: martedì 3 marzo 2020

Avvisi: venti tesi/forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi a largo.

Cielo e Fenomeni: al mattino residue nubi sull’estremo levante, ma in graduale dissipazione nel corso della giornata, per il resto condizioni sostanzialmente stabili e prevalentemente soleggiate. Venti tesi/forti da nord/nord-ovest. Mari stirati o mossi sotto-costa, molto mossi a largo. Temperature in calo.