Liguria. La mattinata con cielo sereno che ha accolto i liguri questa mattina sarà interrotta da nubi basse che arriveranno dal mare.

Nel pomeriggio e in serata, secondo il Limet, il centro meteo ligure, cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Ponente e zone centrali, maggiori schiarite a Levante.

I venti saranno deboli e variabili. Marino teso nell’entroterra savonese nel pomeriggio.

Mare mosso.

Stazionarie le temperature: sulla costa minime tra 6 e 10° C, nell’interno tra -2 e +4° C. Le massime sulla costa vanno dai 13 ai 17° C, nell’interno tra 12 e 15°C.